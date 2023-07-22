Полиция ищет свидетелей ДТП в Межциемсе

Госполиция просит отозваться очевидцев аварии, которая произошла 17 июля, в 17.10, в Риге, на улице Сергея Эйзенштейна.
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По данным полиции, в аварию был вовлечен электросамокат NIU N1S и легковой автомобиль Porsche Cayenne серого цвета, ехавшие по ул. С. Эйзенштейна по направлению от улицы Бикерниеку к улице Гайльэзера.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.
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