Полиция ищет свидетелей ДТП в Межциемсе

Госполиция просит отозваться очевидцев аварии, которая произошла 17 июля, в 17.10, в Риге, на улице Сергея Эйзенштейна.

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По данным полиции, в аварию был вовлечен электросамокат NIU N1S и легковой автомобиль Porsche Cayenne серого цвета, ехавшие по ул. С. Эйзенштейна по направлению от улицы Бикерниеку к улице Гайльэзера.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.