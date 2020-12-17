Полиция изъяла более тонны нелегального алкоголя и самогонные аппараты

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), в конце ноября сотрудники Криминальной полиции обнаружили и конфисковали под Павилостой более тонны нелегальных алкогольных напитков.

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Как отмечают в КРУП, первую партию алкоголя нашли при проверке остановленной машины — стражи порядка изъяли 30 литров самогона. В рамках начатого уголовного процесса полиция провела обыск на территории частного хозяйства и нашла там еще 990 литров браги, 70 литров самогона, аппараты для производства самогона, два газовых пистолета.

В рамках расследования были задержаны двое подозреваемых, однако на данный момент под арестом оставлен только один. Следствие продолжается.