Полиция изъяла наркотики и газовый пистолет в Резекне

Резекненская полиция провела обыск в рамках уголовного процесса и изъяла наркотики и газовый пистолет с боеприпасами, сообщает LETA.

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В результате обыска был задержан мужчина 1975 года рождения, у которого нашли 100 г марихуаны и 75 г гашиша, а также газовый пистолет с боеприпасами. Он уже попадал в поле зрения полиции из-за разных преступных действий.

Начат уголовный процесс по части 2 статьи 253 Уголовного закона: приобретение, хранение и перемещение наркотических веществ в крупном объеме, осуществленное в группе по предварительному сговору.

Задержанному грозит от трех до 10 лет тюремного срока.