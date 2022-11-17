Полиция изъяла нелегальный алкоголь, сигареты и 1200 литров топлива

По сообщению пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 14 и 16 ноября в ходе реализации оперативной информации в Даугавпилсе и Аугшдаугавском крае стражи порядка изъяли большое количество нелегального алкоголя, сигарет и топлива.

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Как отмечает ЛРУП, 14 ноября при проверке железнодорожного состава в волости Ваболес сотрудники Бюро уголовной полиции обнаружили 126 6000 сигарет с белорусскими акцизными марками.

Продолжая оперативные мероприятия, в рамках начатого ранее уголовного процесса, 16 ноября в Даугавпилсе был задержан мужчина 1979 г. р., перевозивший в своем автомобиле 15 литров самогона. Кроме того, во время обыска на территории собственности подозреваемого полиция нашла и изъяла 315 литров самогона, 1249 литров браги, а также устройства для изготовления алкоголя, 100 кг сахара и 10 кг дрожжей.

Также полиция обнаружила и конфисковала у задержанного 1200 литров дизельного топлива. По делу начат уголовный процесс.