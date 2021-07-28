Полиция изъяла тонну алкогольных напитков с добавлением дезинфектора

Сотрудники Государственной полиции изъяли тонну алкогольных напитков, для производства которых было использовано дезинфицирующее средство "XP - 10", содержащее спирт, сообщили в Госполиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

7 июня сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями провели обыски на нескольких объектах. Помимо жидкости, был также изъят автомобиль марки "Volvo". На месте происшествия был задержан мужчина 1959 г.р.

Начат уголовный процесс, в отношении задержанного избрана мера пресечения — полицейский надзор.