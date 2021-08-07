Полиция изъяла у члена ОПГ 102 грамма метамфетамина

По данным Госполиции, на прошлой неделе сотрудники Бюро уголовной полиции Латгальского региона задержали в Акнисте мужчину 1983 г.р., у которого изъяли наркотики.
Задержание проводилось на основании оперативной информации. Известно, что задержанный ранее находился в поле зрения органов правопорядка, поскольку являлся членом организованной преступной группировки (ОПГ).
Также полиция выяснила, что задержанный приобретал наркотики в Риге и возил их на реализацию в Даугавпилс.
Изъятые наркотики направлены на экспертизу, ведется следствие.