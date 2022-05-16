Полиция изъяла у члена преступной группировки более 1 кг амфетамина и 8000 евро

Сотрудники Бюро уголовной полиции Латгальского региона 12 мая задержали в Даугавпилсе члена преступной группировки, у которого во время обыска изъяли наркотики и крупную сумму наличными.

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Подозреваемого (1981 г.р.) удалось задержать в момент реализации наркотического вещества. Всего у него изъяли 1, 060 кг амфетамина и 8000 евро наличными. Изъятфе наркотики отправлены на экспертизу.

В пресс-центре Латгальского регионального управления полиции пояснили, что мужчина ранее был судим. Следствие продолжается.