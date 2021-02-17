Полиция изъяла у наркодилеров таблетки MDMA

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 3 февраля сотрудники Екабпилсского участка полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали молодых мужчин 2000 и 2001 г.р., у которых при проверке изъяли наркотические вещества.

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Как отмечают в ЗРУП, задержанные являются жителями Гулбенского края, оба ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Во время проверки у них изъяли 14 таблеток экстези.

По делу начат уголовный процесс. Спустя два дня после задержания одного задержанного оставили под арестом, а ко второму применили меру пресечения, не связанную с лишением свободы.