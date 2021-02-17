Полиция изъяла у наркодилеров таблетки MDMA
Foto: Valsts policija

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 3 февраля сотрудники Екабпилсского участка полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали молодых мужчин 2000 и 2001 г.р., у которых при проверке изъяли наркотические вещества.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечают в ЗРУП, задержанные являются жителями Гулбенского края, оба ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Во время проверки у них изъяли 14 таблеток экстези.

По делу начат уголовный процесс. Спустя два дня после задержания одного задержанного оставили под арестом, а ко второму применили меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Простые упражнения для уменьшения стресса
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха

От владельца

Ventspils nov.,
2 300 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Ezera iela, Dagdas nov.,
35 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Engures nov.,
800€
Mārupes nov.,
1 499 000€
Gaismas iela, Aizkraukles nov.,
1 980€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
147 500€
Slokas iela, Imanta, Rīga,
140 000€
Olīvu iela, Āgenskalns, Rīga,
355€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Mežciems, Rīga,
168 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
476 000€
Ādažu nov.,
197 000€
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330 000€
Ādažu nov.,
455 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
400€
Talsu nov.,
178 000€
Transporta iela, Daugavpils,
64 000€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
80 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Vārnu iela, Centrs, Rīga,
450€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63 500€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€