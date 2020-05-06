Полиция изъяла у юношей наркотики и, возможно, галлюциногенные грибы

Сотрудники Лудзенского участка полиции на основании оперативной информации задержали юношей, у которых в ходе обыска нашли и изъяли 290 граммов вещества растительного происхождения (марихуаны) и емкость, в которой, возможно, хранились галлюциногенные грибы.

Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции, обыски проводились в рамках начатых ранее уголовных процессов. Двое юношей 2001 г.р. задержаны, еще двое доставлены в медучреждение для проверки на содержание в организме наркотических или психотропных веществ.

Изъятые во время обысков вещества отправлены на экспертизу.