Полиция изъяла у юношей наркотики и, возможно, галлюциногенные грибы
Foto: EPA/LETA

Сотрудники Лудзенского участка полиции на основании оперативной информации задержали юношей, у которых в ходе обыска нашли и изъяли 290 граммов вещества растительного происхождения (марихуаны) и емкость, в которой, возможно, хранились галлюциногенные грибы.

Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции, обыски проводились в рамках начатых ранее уголовных процессов. Двое юношей 2001 г.р. задержаны, еще двое доставлены в медучреждение для проверки на содержание в организме наркотических или психотропных веществ.

Изъятые во время обысков вещества отправлены на экспертизу.

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