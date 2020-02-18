Полиция изъяла в Риге более 6 миллионов нелегальных сигарет и 32 тысячи литров алкоголя

В январе и феврале этого года Государственная полиция изъяла в Риге 6,64 млн нелегальных сигарет, а также 32 000 литров алкоголя без латвийских акцизных марок, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Анце Розите.

По обоим преступлениям задержаны пять человек.

В рамках ранее начатого уголовного процесса о незаконном хранении и перемещении табачных изделий в Риге в феврале был задержан грузовой автомобиль. Во время обыска в нем обнаружены табачные изделия марки Richman без латвийских акцизных марок.

В тот же день было проведено 11 обысков на территории логистического предприятия. В автомашинах полицейские также нашли сигареты Richman, а по месту жительства причастных лиц — несколько упаковок марихуаны.

Задержано трое мужчин. Мужчины 1963 и 1965 г. рожд. помещены под арест, к мужчине 1961 г. рожд. применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Также в январе полиция получила сведения о том, что в Риге на металлообрабатывающем предприятии может храниться нелегальный алкоголь. Изъято более 32 000 литров алкогольных напитков без латвийских акцизных марок. Задержано должностное лицо предприятия 1979 г. рожд. и работник 1979 г. рожд. Первый мужчина помещен под арест.