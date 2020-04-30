Полиция изъяла видеоматериалы с детской порнографией и сценами зоофилии

Курземское региональное управление полиции (КРУП) завершило расследование по делу о хранении материалов, содержащих сцены насилия над детьми и сексуальных отношений с животными.

По данным КРУП, в конце прошлого года сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями начали уголовный процесс в отношении жителя Лиепаи, который хранил в своем компьютере видеоматериалы с детской порнографией и зоофилией.

Во время обыска полиция изъяла вещественные доказательства и установила, что подозреваемый скачивал видео в период с ноября по декабрь прошлого года.

Известно, что мужчина ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка, в настоящее время к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Материалы дела направлены в прокуратуру.