Полиция изъяла во время обыска метамфетамин и таблетки MDMA
Foto: Valsts policija

Входе процессуальных действий сотрудники Бауского участка Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП) задержали в Иецаве мужчину 1989 г.р., подозреваемого в приобретении, хранении и перемещении с целью реализации наркотических веществ.

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По данным пресс-центра ЗРУП, во время обыска у подозреваемого изъяли 114 граммов амфетамина и 15 таблеток MDMA.

Следствие по делу продолжается. В полиции подчеркнули, что мужчина ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка.

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