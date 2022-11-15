Полиция изъяла во время обысков наркотики, в том числе 5 кг маковой соломки

На прошлой неделе сотрудники Бюро уголовной полиции Резекненского участка полиции в рамках начатого ранее уголовного процесса задержала в Резекне ранее судимого мужчину (1988 г.р.), у которого наши наркотические вещества.

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В результате санкционированного обыска полиция обнаружила 3 грамма порошкообразного вещества (возможно, амфетамина), а также около 5 кг маковой соломки и 3 литра экстракта маковой соломки. Также у мужчины изъяли незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.

В рамках расследования полиция установила возможную причастность к незаконному обороту наркотиков и мужчины 1999 г.р., у которого также изъял порошкообразное вещество (возможно, амфетамин) и 3 грамма марихуаны. Все изъятые наркотики отправлена на экспертизу. Известно, что задержанный ранее уже был судим за аналогичные и другие преступления.

Следствие по делу продолжается.