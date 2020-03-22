Полиция констатировала за сутки три нарушения режима чрезвычайной ситуации

За минувшие сутки Госполиция констатировала три случая несоблюдения ограничений, наложенных в связи с режимом чрезвычайной ситуации, сообщает LETA.

Всего за сутки полиция провела 516 проверок, получив информацию о том, что кто-то вернулся из-за границы и не соблюдает режим самоизоляции. Каждый случай полиция рассматривает индивидуально, цель — не наказать, а произвести разъяснительную работу.

Однако в том случае, если кто-то не соблюдает режим самоизоляции сознательно и повторно, полиции штрафует. Штраф может доходить до 350 евро.