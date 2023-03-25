Полиция: контролировать движение на улице Гоголя будет машина с 360-градусной камерой слежения
Foto: LETA

С понедельника, 27 марта Государственная полиция будет контролировать движение на улице Гоголя - на участке от ул. 13 Января до ул. Тургенева. Контроль будет осуществляться с помощью автомобиля с 360-градусной камерой слежения.

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C 11 марта этого года в окрестностях Центрального железнодорожного вокзала в рамках проекта Rail Baltica введены ограничения движения. Полиция регулярно получает информацию, что участники дорожного движения продолжают нагло игнорировать требования знака "Въезд запрещен", тем самым мешая проведению строительных работ и создавая опасность для рабочих.

На конкретном участке сохранено движение общественного транспорта, а также доступ к частному имуществу.

Если нарушение будет зафиксировано автомобилем, оснащенным 360-градусной камерой слежения, то штраф владелец машины получит в электронном виде - также как это происходит в случае нарушений, зафиксированных фоторадарами.

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