Полиция: контролировать движение на улице Гоголя будет машина с 360-градусной камерой слежения

С понедельника, 27 марта Государственная полиция будет контролировать движение на улице Гоголя - на участке от ул. 13 Января до ул. Тургенева. Контроль будет осуществляться с помощью автомобиля с 360-градусной камерой слежения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

C 11 марта этого года в окрестностях Центрального железнодорожного вокзала в рамках проекта Rail Baltica введены ограничения движения. Полиция регулярно получает информацию, что участники дорожного движения продолжают нагло игнорировать требования знака "Въезд запрещен", тем самым мешая проведению строительных работ и создавая опасность для рабочих.

На конкретном участке сохранено движение общественного транспорта, а также доступ к частному имуществу.

Если нарушение будет зафиксировано автомобилем, оснащенным 360-градусной камерой слежения, то штраф владелец машины получит в электронном виде - также как это происходит в случае нарушений, зафиксированных фоторадарами.