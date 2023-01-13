Среди всех случаев зафиксированных в Латвии краж фар подавляющее большинство приходится на автомобили Volvo. Полиция называет эту ситуацию "замкнутым кругом", в котором свою роль играют особенности конструкции шведских автомобилей, а также спрос и предложение, подпитывающие друг друга.

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В 2022 году 62% случаев краж фар в Рижском регионе связаны с автомобилями Volvo. На втором месте Porsche (18%), на третьем BMW (7%), на четвертом — Volkswagen (7%).

Одна из причин такой популярности Volvo среди преступников — в том, что из-за особенностей конструкции фару с машины можно снять буквально за минуту, заявил LETA начальник второго отдела Управления криминальной полиции Рижского региона Сергей Смирнов. Пострадавшие автовладельцы тут же начинают искать дорогую деталь, создавая таким образом спрос на фары. Спрос рождает предложение, и ситуация становится похожей на заколдованный круг.

Полиция призывает владельцев наносить на детали своих машин маркировку: как правило в этом случае у вора возникают проблемы со сбытом, и он отказывается от кражи. Кроме того, рекомендуется установить блокировку капота, поскольку преступнику для совершения кражи сначала нужно открыть капот. Помогут также сигнализация и дополнительные крепления на фарах.

Автомобили рекомендуется оставлять в освещенных местах, которые хорошо просматриваются, а еще лучше — если на охраняемых стоянках.