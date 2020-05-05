Полиция: кризис пока не очень затронул рынок наркотиков, но все впереди

Пока что серьезного влияния Covid-19 на оборот наркотиков в Латвии не наблюдается, но нет сомнений, что ситуация еще поменяется, выяснило агентство LETA в Госполиции.

Несмотря на чрезвычайную ситуацию, преступления, связанные с наркотиками, все еще совершаются. Существенного влияния коронавируса на наркорынок в краткосрочной перспективе не наблюдается, но в дальнейшем ситуация должна измениться, считают в полиции.

За первую четверть года в стране зарегистрировано 899 преступлений, связанных с нелегальным оборотом наркотических, психотропных и психоактивных веществ и прекурсоров. Это всего на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда было констатировано 918 подобных преступлений.

Большая часть случаев связана с оборотом марихуаны, на втором месте психотропные медикаменты, на третьем — MDMA (экстази). На четвертом месте находится амфетамин, на пятом — недавно включенные в список контролируемых психоактивные вещества. Список продолжают метамфетамин, гашиш и кокаин.