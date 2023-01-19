Полиция ликвидировала подпольную автозаправку

Сотрудники Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП) на этой неделе ликвидировали под Даугавпилсом нелегальную автозаправку, где изъяли также большое количество топлива.

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По данным пресс-центра ЛРУП, 17 января в волости Ликснас (край Аугшдаугавас) сотрудники Бюро уголовной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий конфисковало 5 000 литров нелегального дизельного топлива, а также оборудование для перекачки топлива.

В рамках расследования задержан мужчина 2000 г.р. Следствие по делу продолжается.