Полиция ликвидировала подпольную автозаправку

Сотрудники Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП) на этой неделе ликвидировали под Даугавпилсом нелегальную автозаправку, где изъяли также большое количество топлива.
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По данным пресс-центра ЛРУП, 17 января в волости Ликснас (край Аугшдаугавас) сотрудники Бюро уголовной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий конфисковало 5 000 литров нелегального дизельного топлива, а также оборудование для перекачки топлива.
В рамках расследования задержан мужчина 2000 г.р. Следствие по делу продолжается.
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