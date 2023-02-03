Полиция Литвы предупреждает о мошенниках на дорогах: когда останавливаться, а когда звать на помощь
Foto: DELFI.lt

Полиция Литвы информирует, что редко, но бывают ситуации, когда мошенники пытаются выдать себя за полицейских и останавливают машины. О чем надо помнить, чтобы избежать неприятностей?

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Полицейские бывают в форме и останавливают машины следующими способами: дают сигнал с помощью жезла, или машут жезлом с красным круглым отражателем в центре белого круга, или используют громкоговоритель, требуя остановиться.

Кроме того, могут использовать сигнальные огни полицейской машины и табло на нем с надписью STOP POLICIJA или STOP.

В темное время суток на полицейском должна быть униформа со светоотражающим жилетом (на рукавах также должны быть светоотражающие элементы).

В патрульном экипаже должно быть не меньше двух полицейских, автомобиль — с обозначениями полиции, красно-синие огни на машине должны быть включены.

ВНИМАНИЕ! В темное время суток полицейские (по рекомендациям) ставят свои автомобили на освещенных участках дороги.

Что делать, если у вас есть подозрение, что вас останавливает не полиция: Не останавливайтесь. Немедленно звоните по номеру 112. Информируйте оператора о возникших у вас подозрениях, укажите место и направление движения.

Слушайте указания оператора. Когда звоните, не забывайте о правилах — если вы в машине не один, пусть по номеру 112 звонит пассажир.

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