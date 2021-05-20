Полиция ловила инструкторов по вождению и курсантов, не носящих маски

Сотрудники Курземского регионального управления полиции, реагируя на жалобы жителей о возможных нарушениях со стороны автоинструкторов во время практических уроков вождения, провели профилактический рейд в Талси и всего за час составили шесть административных протоколов за неиспользование защитных масок.

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В частности, в четырех случаях было констатировано, что маски не используют инструкторы по вождению, в двух — сами обучающиеся основам вождения. Инструкторы при этом были не местными, а из Кулдиги и Салдуса.

За неиспользование масок на уроках вождения предусмотрено сначала предупреждение, а затем штраф в размере 50 евро. Госполиция сообщила, что будет и впредь проводить подобные проверки.