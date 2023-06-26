Полиция: на Лиго ситуация на дорогах улучшилась, но задержано много нетрезвых водителей (ДОПОЛНЕНО)

На Лиго ситуация на дорогах Латвии улучшилась, но по-прежнему задержано много нетрезвых водителей, отметил в интервью Латвийскому радио заместитель начальника Департамента безопасности дорожного движения Государственной полиции Артурс Смилга.

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Он напомнил, что вечером на Лиго и в Янов день задержано 42 водителя, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. В дорожно-транспортных происшествиях погиб один человек, участник аварии был в нетрезвом состоянии.

В свою очередь, глава Госполиции Армандс Рукс заявил, что в праздничные дни на дорогах Латвии произошло много аварий, однако в целом ситуация на дорогах немного улучшилась.

Среди самых резонансных ДТП он назвал трагедию под Валмиерой, где водитель сбил двух женщин, после чего скрылся. Рукс отметил, что виновника аварии, в которой погибла одна женщина, а вторая получила тяжелейшие травмы, удалось позже задержать.

Также он упомянул аварию в Елгаве с пятью несовершеннолетними, которые решили скрыться от полицейской погони на каршеринговой машине. Разогнавшись до 200 км/ч, водитель не справилась с управлением: автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. Водитель и пассажиры получили травмы, но, к счастью, остались живы.

Годом ранее в авариях погибли два человека, задержано 60 водителей. По наблюдениям полиции, уменьшилось количество нетрезвых водителей, которые садились за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.