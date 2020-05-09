Полиция начала 15 административных дел за нарушения 9 мая в Парке Победы

9 мая Госполиция начала 15 административных дел в отношении пришедших к памятнику Победы в Пардаугаве людей. Как отмечает LETA, правоохранительные органы не сообщают, какие именно нарушения были допущены.

В целом представители полиции охарактеризовали происходящее возле монумента 9 мая этого года как "спокойное и без происшествий". Учитывая, что возложение цветов происходит в индивидуальном порядке и участники соблюдают предписанную дистанцию в 2 метра друг от друга, подсчет общего числа участников не ведется, так как то не является организованным мероприятием.

В 22:00 общество 9мая.lv приглашает почтить память павших в войне минутой молчания, а после этого вместе исполнить песню "День Победы".

Отметим, что бывший мэр Риги, ныне евродепутат Нил Ушаков ("Согласие")призвал в это же время (22:00) к другим действиям — "встретиться в окнах своих домов" "Со свечой, фонариком, телефоном, просто встань у окна", — пояснил Ушаков в Facebook.

Тем, кто сегодня все же собирается посетить Парк Победы в индивидуальном порядке, следует помнить, что в самом парке будут размещены предупреждающие надписи о запрете собираться больше двух, а в окрестностях парка запрещена уличная торговля.

Официально 9 мая Латвия празднует другой праздник — День Европы, посвященный миру, демократии и единству европейских стран. 9 мая 1945 стало в Европе первым мирным днем после Второй мировой войны, поэтому теперь Евросоюз посвящает его памяти всех жертв войны. В пятую годовщину дня перемирия министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил объединить производство угля и стали Франции, Германии и других европейских стран. Это положило начало европейской интеграции и ЕС.