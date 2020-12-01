Полиция начала 609 дел о нарушениях мер эпидемиологической безопасности

В период чрезвычайной ситуации Госполиция начала 609 административных дел о нарушениях мер эпидемиологической безопасности, и больше всего — за отсутствие масок и незарегистрированное пересечение границы.

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221 административный процесс начат о неношении масок, 57 — о нарушении самоизоляции, 205 — о незаполнении электронной анкеты при пересечении границы, 36 — за несоблюдение правил дистанцирования.

40 процессов заведены об участии более чем 10 лиц в частном мероприятии, семь — об участии более 50 лиц в собраниях и пикетах. 53 процесса касаются других случаев, например, оказания услуг общественного питания на месте или неразрешенного оказания услуг красоты.

Начиная с 9 ноября полиция провела 19 006 превентивных проверок и отреагировала на 522 вызова о нарушениях мер эпидемиологической безопасности, 934 раза работники полиции вынесли предупреждения.

Более 800 превентивных проверок было проведено в минувшую пятницу по всей Латвии, в том числе 112 в торговых центрах.

В рамках проверки лиц, прибывших из-за границы, полиция сделала 16 597 телефонных звонков и 4613 раз выехала по адресам.