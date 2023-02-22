Полиция начала административный процесс в связи с осквернением мемориала жертвам Холокоста в Бикерниекском лесу

Рижский участок Государственной полиции на Тейке начал процесс об административном правонарушении в связи с осквернением мемориала жертвам Холокоста Второй мировой войны в Бикерниекском лесу, сообщает агентство LETA.

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Процесс начат в связи с использованием в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, сообщили в полиции.

На опубликованных в соцсетях фото видно, что на одном из элементов мемориала нарисованы буквы Z, прославляющие российскую агрессию.

Как сообщили в Рижской думе, специалисты Рижского агентства памятников выехали на мемориал, где им предстоит выяснить масштабы вандализма и очистить объект. Если стереть символы не удастся, они будут закрашены. Работы предполагается завершить сегодня.

Как сообщалось, летом прошлого года полицией также был начат уголовный процесс по факту осквернения мемориала Холокоста в Бикерниекском лесу. Тогда в социальных сетях появились кадры, свидетельствовавшие о том, что на одном из фрагментов мемориала нарисованы буквы "SS".

Во время Второй мировой войны в Бикерниекском лесу были убиты и похоронены в братских могилах почти 46 000 человек.