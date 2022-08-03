Госполиция начала административный процесс за празднование в Тихом саду (Московский форштадт Риги) Дня десантника. Полиция просит свидетелей присылать в этой связи фото и видео свидетельства.

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В минувший вторник Госполиция получила вызов в Тихий сад Риги: заявители жаловались на нарушение общественного порядка и возможное проведение не заявленного в должном порядке мероприятия. По указанному адресу собрались около 30 человек.

По делу начат административный процесс об использовании в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления. Законом за это нарушение предусмотрен штраф в размере до 350 евро.

Административный процесс пока начат по факту, а не против конкретного лица. Ведется следствие.

День Воздушно-десантных войск — памятный день в честь воздушно-десантных войск в вооруженных силах России, Белоруссии и других стран СНГ. Установлен в 1930 году в СССР в честь ВДВ ВС СССР. Отмечается ежегодно 2 августа.