Полиция начала два уголовных процесса о возможном подкупе голосов
Foto: F64

Государственная полиция в пятницу начала два уголовных процесса о возможном подкупе голосов в Земгальском регионе и в Екабпилсе, сообщили в Госполиции. Дело передано в Службу госбезопасности (СГБ), которая компетентна расследовать подобные случаи.

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Одновременно в отношении этого же возможного нарушения начата риторическая проверка.

Также начат административный процесс о неубранных партийных агитационных материалах в Латгальском регионе.

СГБ призывает жителей сообщать о случаях, когда обещают денежные и другие материальные и нематериальные блага в обмен на голос или каким-либо иным способом пытаются повлиять на свободу выбора. Также жителей призывают информировать, если в их распоряжении имеется информация об умышленно неверном подсчете голосов в пользу определенной партии или кандидата.

Связаться с СГБ можно, позвонив по номеру 67 208 964 или написав на электронную почту dd@vdd.gov.lv в любое время суток. Анонимность гарантируется.

В свою очередь, Государственная и муниципальная полиция будет следить за тем, не происходит ли в городах неразрешенная агитация. Жителей призывают сообщать о таких случаях, а также о нарушениях общественного порядка на самих участках и поблизости.

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