Полиция начала еще две проверки по подозрению в подкупе голосов

В субботу Госполиция начала две проверки по подозрению в возможном подкупе голосов избирателей в Алуксне и Айзкраукле.

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Всего же к 16.00 за нарушение правил предвыборной агитации в Латгалии и Рижском регионе уже начаты пять административных процессов.

Кроме того, полиция получила информацию и о других нарушениях предвыборной агитации, а также о нарушениях общественного порядка.

Ранее уже сообщалось, что в минувшую пятницу Госполиция начала уголовный процесс о возможном подкупе голосов в Екабпилсе. Материалы дела переданы Службе госбезопасности.