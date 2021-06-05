Полиция начала еще две проверки по подозрению в подкупе голосов
Foto: LETA

В субботу Госполиция начала две проверки по подозрению в возможном подкупе голосов избирателей в Алуксне и Айзкраукле.

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Всего же к 16.00 за нарушение правил предвыборной агитации в Латгалии и Рижском регионе уже начаты пять административных процессов.

Кроме того, полиция получила информацию и о других нарушениях предвыборной агитации, а также о нарушениях общественного порядка.

Ранее уже сообщалось, что в минувшую пятницу Госполиция начала уголовный процесс о возможном подкупе голосов в Екабпилсе. Материалы дела переданы Службе госбезопасности.

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LETA

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LETA
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