Полиция начала проверку в связи с агрессивным отношением к участникам военных учений Namejs 2022

Государственная полиция начала ведомственную проверку в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором видно, как некий мужчина на русском языке ругает участников военных учений Namejs 2022, сообщает агентство LETA.
Видео зафиксировало, что мужчина на русском языкее обращается к участникам военных учений, упрекая их за то, что учения проходят в городе и призывает отправляться на свой полигон. Женщины, стоящие рядом, высказываются, что, мол, скоро солдаты придут тренироваться в их квартиры.
Как сообщает LETA, инцидент имел место на перекрестке улиц Лапсту и Зиемелю в рижском районе Саркандаугава.
Как уже сообщалось, в микрорайонах столицы в минувшие дни проходили учения осеннего цикла Namejs 2022, во время которых армия производила практические тренировки на территории города.