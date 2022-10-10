Полиция начала проверку в связи с агрессивным отношением к участникам военных учений Namejs 2022
Foto: LETA

Государственная полиция начала ведомственную проверку в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором видно, как некий мужчина на русском языке ругает участников военных учений Namejs 2022, сообщает агентство LETA.

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Видео зафиксировало, что мужчина на русском языкее обращается к участникам военных учений, упрекая их за то, что учения проходят в городе и призывает отправляться на свой полигон. Женщины, стоящие рядом, высказываются, что, мол, скоро солдаты придут тренироваться в их квартиры.

Как сообщает LETA, инцидент имел место на перекрестке улиц Лапсту и Зиемелю в рижском районе Саркандаугава.

Как уже сообщалось, в микрорайонах столицы в минувшие дни проходили учения осеннего цикла Namejs 2022, во время которых армия производила практические тренировки на территории города.

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