Полиция начала проверку в связи с агрессивным отношением к участникам военных учений Namejs 2022

Государственная полиция начала ведомственную проверку в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором видно, как некий мужчина на русском языке ругает участников военных учений Namejs 2022, сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Видео зафиксировало, что мужчина на русском языкее обращается к участникам военных учений, упрекая их за то, что учения проходят в городе и призывает отправляться на свой полигон. Женщины, стоящие рядом, высказываются, что, мол, скоро солдаты придут тренироваться в их квартиры.

Как сообщает LETA, инцидент имел место на перекрестке улиц Лапсту и Зиемелю в рижском районе Саркандаугава.

Как уже сообщалось, в микрорайонах столицы в минувшие дни проходили учения осеннего цикла Namejs 2022, во время которых армия производила практические тренировки на территории города.