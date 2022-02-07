Полиция начала уголовный процесс по дисциплинарным методам в рижском частном садике

Госполиция начала уголовный процесс по применяемым дисциплинарным методам в рижском частном детском садике

Mīlestības mājа. Об этом сообщает программа Aizliegtais paņēmiens на ЛТВ.

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Дошкольное учреждение Mīlestības mājа внедряет альтернативный метод обучения и воспитания детей Mīlestības pedagoģija, разработанный латвийскими специалистами. Автор методики — владелица школы и психолог по образованию Ина Грасмане.

Цель метода состоит в том, чтобы "обеспечить каждому ребенку среду, в которой он мог бы расти и развиваться в соответствии со своей истинной внутренней природой, понимать и говорить о мире своих чувств, открывать и ежедневно развивать свои уникальные таланты и творческие способности".

Журналисты программы сообщили, что в тех случаях, когда дети не слушаются, их помещают в "домики покоя", которых тут три. Часто им также связывают руки или ноги. За плохие слова ребенку могут насыпать на язык перец.

Для старших воспитанников школы в качестве дисциплинарного метода используется болевая гимнастика.

В Госинспекции по делам детей отметили, что детей школьного возраста связывают редко.

"Но практически все, как один, утверждают, что этот метод в большей степени используются по отношении детям из детсада, и как мы понимаем, в садике учится один ребенок, ему полтора года, и его почти регулярно связывают и изолируют. Ну, так его лечили", — отметила представитель Госинспекции.

Она также подтвердила, что за плохие словам детей заставляли мыть рот с мылом, а затем брать в рот что-то острое. Вся информация была передана ответственными структурами Госполиции. Проверку также начала и Госслужба качества образования.

Глава Mīlestības māja Грасмане пояснила, что в их заведении обучаются также и дети, которые не могут адаптироваться в других учебных заведениях. Есть среди них также агрессивные дети с проблемами в поведении и обучении. При этом она утверждает, что насилие и жестокость в стенах частного детсада не применяется.

Также Грасмане считает, что в программе Aizliegtais paņēmiens сюжет основывался на вырванной из контекста информации.

"Это обвинения, которые не соответствуют истине", — резюмировала владелица частного детсада.