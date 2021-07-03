Полиция начала уголовный процесс по факту трагического ДТП в Вентспилсском крае
Foto: LETA

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Вентспилсском крае, в результате которого погибла водитель автомобиля, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

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Вчера около 19:00 в полицию поступила информация о ДТП в Вентспилсском крае, на 158-м километре Вентспилсского шоссе. В результате лобового столкновения двух транспортных средств водитель легкового автомобиля погибла, водитель грузовика получил травмы.

В минувший день в Латвии произошло 158 дорожно-транспортных происшествий, в которых 38 человек пострадали и один погиб.

В Рижском крае произошло 99 ДТП, 11 — в Земгале, 13 — в Видземе, 17 — в Курземе, 18 — в Латгале. Согласно статистике Государственной полиции, 13 пострадавших — велосипедисты, один — пешеход.

Вчера полиция задержала девять водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В отношении трех водителей полицейские составили протоколы об агрессивном вождении и на 198 водителей — о превышении разрешенной скорости движения.

Государственная полиция также зарегистрировала одно ограбление, одно угон автомобиля и четыре кражи из домов и квартир в Рижском крае.

Согласно статистике Государственной полиции, за минувшие сутки было украдено восемь велосипедов.

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LETA

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LETA
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