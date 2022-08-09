Полиция начала уголовный процесс против актера Даугавиньша; ему также назначен надзор

Латвийскому актеру Андрису Даугавиньшу, которого киноманы больше всего помнят по роли колоритного афериста Харийса в фильме Kriminālās ekselences fonds, предъявлено обвинение в присвоении и растрате денег.

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Как сообщает Kas Jauns, в феврале 2022 года к актеру также был применен полицейский надзор: он должен ежедневно находиться по месту жительства с 23.00 до 06.00 и каждую неделю отмечаться в полиции. Такая мера пресечения существенно мешает работе Даугавиньша как актера, т.к. в Кандаве полным ходом идут съемки нового сериала "Незваные гости", в котором он играет важную роль.

По информации Kas Jauns проблемы связаны с профессиональной деятельностью Даугавиньша, т. к. раньше он занимал пост администратора неплатежеспособности. Дело касается компании по обмену валюты Zeus, в которой застряли деньги рижской муниципальной компании Rīgas nami; Даугавиньш администрировал компанию с конца 2012 до середины 2019 года.

По словам Даугавиньша, в судебном порядке было отклонено требование на сумму более 3 500 000 евро и вынесено решение о взыскании 900 000 евро.

"Таким образом, у Rīgas nami была возможность взыскать не только около 150 000 евро, но как минимум 600 000 евро. Однако, несмотря на это, в конце 2018 года Rīgas nami, фактически ставшая единственным кредитором, подала жалобу на меня в Службу по контролю за неплатежеспособностью, считая, что я действовал не в соответствии с законом", — объяснил Андрис Даугавиньш.

Актер считает, что действовал в соответствии с законом и решениями собрания кредиторов, а также полагает, что Служба контроля за неплатежеспособностью занимается наказанием бывших администраторов, чтобы просто оправдать существование своего ведомства и его завышенный бюджет.

Даугавиньш уверен, что выдвинутые против него обвинения являются ложными, а также заявил, что по делу уже сменились четыре следователя, которые не скрывали, что "здесь ничего нет, но процесс продолжается только потому, что на этом настаивает Служба контроля за неплатежеспособностью".