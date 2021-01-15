Полиция начала ведомственную проверку работы валмиерского семейного врача
Foto: F64

Государственная полиция начала ведомственную проверку о деятельности семейного врача Юриса Яковинса, принимавшего пациентов будучи больным Covid-19, сообщает LETA.

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Ранее эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) выяснили, что Яковинс продолжал работу, хотя у него были симптомы Covid-19. Все пациенты врача, контактировавшие с ним начиная с 27 декабря по 11 января, должны уйти на домашний карантин.

В практике Яковинса в Валмиере находятся 6295 пациентов, а в сумме он числится семейным врачом более 8000 пациентов, так как у него ещё есть практика в Ренценской волости.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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