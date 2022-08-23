Полиция начала ведомственную проверку в связи с зажжением свечей у памятника в Пардаугаве
Foto: Shutterstock

Зажжение свечей, как пояснила полиция, состоялось в воскресенье, 21 августа, у памятника в Пардаугаве. Теперь полиция выясняет в ходе ведомственной проверки мотивацию и обстоятельства случившегося.

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В сети Twitter были опубликованы фотографии, на которых видно, что несколько людей собрались рядом с памятником в Пардаугаве, чтобы зажечь свечи. Свечи были расставлены так, чтобы было образовано слово "память".

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