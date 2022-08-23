Полиция начала ведомственную проверку в связи с зажжением свечей у памятника в Пардаугаве

Зажжение свечей, как пояснила полиция, состоялось в воскресенье, 21 августа, у памятника в Пардаугаве. Теперь полиция выясняет в ходе ведомственной проверки мотивацию и обстоятельства случившегося.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В сети Twitter были опубликованы фотографии, на которых видно, что несколько людей собрались рядом с памятником в Пардаугаве, чтобы зажечь свечи. Свечи были расставлены так, чтобы было образовано слово "память".