Полиция начала ведомственную проверку в связи с зажжением свечей у памятника в Пардаугаве

Зажжение свечей, как пояснила полиция, состоялось в воскресенье, 21 августа, у памятника в Пардаугаве. Теперь полиция выясняет в ходе ведомственной проверки мотивацию и обстоятельства случившегося.
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В сети Twitter были опубликованы фотографии, на которых видно, что несколько людей собрались рядом с памятником в Пардаугаве, чтобы зажечь свечи. Свечи были расставлены так, чтобы было образовано слово "память".
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