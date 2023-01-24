Полиция нагрянула в Даугавпилсский университет: возможно крупное мошенничество со средствами ЕС
Foto: LETA

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями при содействии Европейской прокуратуры проводят сегодня процессуальные действия в Даугавпилсском университете. Проверка начата в рамках начатого ранее уголовного процесса о возможном мошенничестве со средствами Социального фонда Евросоюза. Речь идет о сумме около 600 000 евро.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По предварительным данным, подозреваемыми по этому делу проходят несколько человек, в том числе и одно высокопоставленное должностное лицо этого высшего учебного заведения. Полиция подозревает их в крупном мошенничестве, связанном с искусственном завышении стоимости государственных закупок.

У следствия есть основания предполагать, что, возможно, частично эти средства перенаправлялись компаниям, работающим в других странах.

В интересах следствия полиция пока воздерживается от комментариев.

Представители университета предоставят свой комментарий позже.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Видео, как мы ловили и обучали покемонов
National Geographic в поисках латвийского Гордона Рамзи
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Видео, как мы ловили и обучали покемонов
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой