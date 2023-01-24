Полиция нагрянула в Даугавпилсский университет: возможно крупное мошенничество со средствами ЕС

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями при содействии Европейской прокуратуры проводят сегодня процессуальные действия в Даугавпилсском университете. Проверка начата в рамках начатого ранее уголовного процесса о возможном мошенничестве со средствами Социального фонда Евросоюза. Речь идет о сумме около 600 000 евро.

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По предварительным данным, подозреваемыми по этому делу проходят несколько человек, в том числе и одно высокопоставленное должностное лицо этого высшего учебного заведения. Полиция подозревает их в крупном мошенничестве, связанном с искусственном завышении стоимости государственных закупок.

У следствия есть основания предполагать, что, возможно, частично эти средства перенаправлялись компаниям, работающим в других странах.

В интересах следствия полиция пока воздерживается от комментариев.

Представители университета предоставят свой комментарий позже.