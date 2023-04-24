Полиция наказала музыканта за импровизированный громкий концерт на Бастионной горке
Foto: DELFI

Рижская муниципальная полиция (РМП) оштрафовала уличного музыканта за импровизированный концерт на Бастионной горке.

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Как отмечают в РМП, в субботу вечером некий мужчина устроил выступление между Бастионной горкой и памятником Свободы, установив барабаны и звукоусилитель.

Поскольку общественности концерт пришелся не по вкусу, а также с учетом того, что на пульт полиции поступило много звонков от разгневанных граждан, стражи порядка сочли выступление как мероприятие, мешающее общественному порядку, и провели беседу с уличным музыкантом.

В частности, его предупредили, что громкое исполнение песен, принимая во внимание жалобы жителей, сочтут за мелкое хулиганство и накажут его. Музыкант сначала прекратил выступление, но спустя несколько минут возобновил.

Поскольку мужчина проигнорировал предупреждения полиции, его призвали к административной ответственности, оштрафовав на 200 евро.

Когда полицейские оформляли протокол, к ним подошел некий "поклонник" музыканта и стал мешать сотрудникам РМП. В итоге, против него также начали процесс за мелкое хулиганство.

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