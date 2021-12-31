Полиция накрыла подпольную торговлю пиротехникой

В минувший четверг сотрудники Елгавского участка Земгальского регионального управления полиции при поддержке своих коллег из Бюро полиции порядка в ходе контрольной закупки выявили незаконную торговлю пиротехникой и изъяли полтора кг фейерверков.

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В тот же день полиция проверила место жительства нелегального торговца и нашла там еще 85 кг пиротехники. По данному факту начаты два административных делопроизводства. За нарушение правил торговли пиротехникой для физичеких лиц предусмотрен штраф в размере от 35 до 350 евро, для юридических — от 35 евро до 1400 евро.