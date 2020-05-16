Полиция накрыла "точку": изъято более 393 000 сигарет и 105 литров алкоголя

Сотрудники Огрского участка Рижского регионального управления полиции предотвратили деятельность "точки", владелец которой длительное время занимался нелегальной торговлей сигаретами и алкоголем.

Во время обыска по трем адресам было изъято 393 500 нелегальных сигарет, 105 литров алкоголя, 136 литров дезинфицирующей жидкости XP-10, а также 8 755 евро наличными. Обыски проводились в рамках начатого ранее уголовного процесса о нелегальном обороте акцизных товаров. В ходе следствия полиция вышла на мужчину 1957 г.р., который доставлял сигареты в торговые места.

В минувшую среду подозреваемого задержали, у него изъяли вещественные доказательства, а также документы "черной бухгалтерии",

Параллельно обыскам полиция провела в рамках административного делопроизводства осмотр одного из торговых мест в Огре, где нелегально продавали нелегальные алкоголь и табачные изделия. На момент прибытия стражей порядка на "точке" нашли 24 пачки сигарет и 10 бутылок алкоголя неизвестного происхождения. Следствие по делу продолжается.