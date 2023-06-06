Полиция намерена бороться с перегруженными лесовозами

По дорогам Латвии ездит много перегруженных грузовиков, причиняя им ущерб, а контроль на дорогах недостаточен, и водители лесовозов могут его избежать, предупреждая друг друга о полиции в чатах Whatsapp.Об этом пишет сегодня LSM.lv.

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В поисках решения проблемы Государственная полиция намерена с 1 августа создать специальное подразделение, которое будет заниматься исключительно контролем автоперевозок, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Предприятие Latvijas valsts ceļi недавно установило на шоссе весы, которые проверяют вес грузовиков. Одни весы расположены на дороге VIA Baltica в направлении Бауски, возле Иецавы, другие — в направлении Айнажи, возле Витрупе. Весы определяют вес автомобиля без его остановки и могут фиксировать номерной знак, но они не предназначены для наказаний, потому что не настолько точны. Полиция получает эту информацию, но, если взвешивать грузовик негде и некому, это не решает проблему.

Полиция также сообщила, что ее предложения по размещению весов не были приняты предприятием во внимание, и Latvijas valsts ceļi разместило их в соответствии с собственными критериями. О встроенных в направлении Бауски весах полиция узнала только в апреле этого года, но с 10 мая от них не поступало никаких сигналов.