Полиция нашла на Югле хранилище разнообразных наркотиков

В многоквартирном доме на Югле полиция нашла большое хранилище разнообразных наркотиков и изъяла похожие на оружие предметы, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

20 мая полиция проводила профилактические мероприятия по борьбе с наркотиками в Риге. Был проверен 151 человек и 25 машин, задержаны 15 человек. Начато 10 уголовных процессов об обороте наркотиков и один процесс о вождении под действием наркотических веществ.

В этот же вечер полиция, отреагировав сообщения о торговле наркотиками в многоквартирном доме на Югле, проникла туда вместе с коллегами из батальона специальных заданий и задержала мужчину и женщину, уже попадавших в поле зрения полиции за похожие преступления.

При обыске было найдено 270 граммов амфетамина, 11 граммов кристаллов MDMA, одну таблетку MDMA, 48 психотропных таблеток, 244 граммов марихуаны, две похожих на оружие предмета, 540 табачных изделий без акцизных марок Латвии, 10 мобильных телефонов, один планшет и 1200 евро. Задержанные арестованы.