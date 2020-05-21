Полиция нашла подпольный арсенал: изъяты ружье, пистолеты и боеприпасы

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 18 мая сотрудники Екабпилсского участка задержали на лесной дороге в волости Ритес (край Виеситес) мужчину, у которого изъяли незарегистрированное ружье. Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружили настоящий арсенал.

Как отмечает ЗРУП, помимо изъятого охотничьего ружья у 32-летнего мужчины нашли дома ракетницу, три предмета, напоминающих пистолеты, патроны, порох, гильзы для патронов и многое другое.

По делу начат уголовный процесс. Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу.