Полиция нашла подпольный арсенал: изъяты ружье, пистолеты и боеприпасы
Foto: LETA

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 18 мая сотрудники Екабпилсского участка задержали на лесной дороге в волости Ритес (край Виеситес) мужчину, у которого изъяли незарегистрированное ружье. Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружили настоящий арсенал.

Как отмечает ЗРУП, помимо изъятого охотничьего ружья у 32-летнего мужчины нашли дома ракетницу, три предмета, напоминающих пистолеты, патроны, порох, гильзы для патронов и многое другое.

По делу начат уголовный процесс. Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form