Полиция нашла пропавшего подростка (обновлено)
Foto: F64

Как сообщалось, Елгавский участок Земгальского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшего подростка 2008 г.р.

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Приметы: худой, светлые волосы средней длины. Был одет в черную куртку, серые брюки, на ногах - черная спортивная обувь Nike.

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