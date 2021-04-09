Полиция нашла в Старой Риге украденный четыре года назад велосипед

30 марта в Рижскую муниципальную полицию обратился мужчина с просьбой помочь найти украденный четыре года назад велосипед, который недавно был замечен в Старой Риге. Полиция проверила информацию и нашла велосипед.

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Фирма потерпевшего сдает велосипеды в аренду. Четыре года назад один из велосипедов пропал, а недавно в Старой Риге его заметил велокурьер. На велосипеде ехала незнакомая женщина. Поскольку велокурьер был знаком с владельцем фирмы, он позвонил ему и рассказал об увиденном.

Мужчина решил обратиться в полицию, хотя заявление о пропаже велосипеда ранее писать не стал. С помощью сотрудников Центра городского видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции удалось выяснить, где находится эта женщина. Ее удалось задержать на улице Скарню вместе с велосипедом.

Проверив регистрационный номер велосипеда — он был записан на фирму — полиция убедилась в подлинности рассказа мужчины.

Женщина отрицает кражу. По ее словам, велосипед уже года три стоял в ее подъезде, и им пользовались все соседи как общим. С учетом того, что мужчина не выдвигал претензий к этой женщине, ее отпустили домой, зафиксировав ее данные.

Велосипед изъят и передан Госполиции. Поскольку фирма мужчины за это время изменила название, а информация в базе данных CSDD не была обновлена, владельцу с документом о покупке велосипеда нужно будет прийти за ним в полицейский участок.