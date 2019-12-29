Полиция не нашла признаков поджога склада на Андрейсале

Государственная полиция не нашла признаков злоумышленного поджога на складе шин на Андрейсале, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

В полиции сообщили, что в связи с пожаром на Андрейсале была начата ведомственная проверка.

На данный момент полиция не нашла признаков поджога. Вероятно, пожар начался из-за невнимательного обращения с огнем.

Как уже сообщалось, поздно вечером 28 декабря на Андрейсале загорелся ангар с шинами. Площадь пожара составила 750 квадратных метров, в округе было сильное задымление. Пожарные эвакуировали 145 человек из близлежащих зданий, один человек и один пожарный были переданы медикам.

По информации в распоряжении Государственной службы окружающей среды, здание является торговым складом предприятия Remik.