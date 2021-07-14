Полиция не нашла состава преступления в попытке подкупить врача и получить Covid-сертификат

Госполиция отказалась начать уголовный процесс по заявлению краславского семейного врача Марины Процевской. Ей предлагали за деньги сделать фальшивый сертификат о вакцинации от Covid-19.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Процевская рассказала Delfi, что 26 июня получила электронное письмо от мужчины, который спрашивал, может ли она выдать ему сертификат о вакцинации, не делая прививку. Конкретная сумма предложена не была — было написано "вознаграждение гарантировано или тому подобное".

Женщина обратилась в полицию. Спустя неделю пришел ответ, что полиция не видит состава преступления и в начале уголовного процесса отказано.

Представитель Госполиции Симона Гравите сказала порталу Delfi, что попытка подкупить врача и подделать сертификат недопустима, однако в упомянутом письме мужчина задавал вопрос, можно ли так сделать. Это не является объективным доказательством преступного намерения, поэтому состава преступления не было.

Полиция допускает, что такое письмо, возможно, было отправлено, чтобы выяснить намерение медицинских работников и спланировать дальнейшие действия. "Мы обращаем внимание, что отказ начать уголовный процесс не означает, что полиция не проводит, например, превентивных действий. В этом случае сообщить в полицию было определенно правильно. Госполиция призывает и в дальнейшем сообщать о таких предложениях со стороны пациентов, каждый случай будет проверен отдельно", — подчеркнула Гравите.

По ее словам, это не первый такой случай, и полиция работает в тесном контакте с Инспекцией здравоохранения и Национальной службой здоровья, чтобы предотвратить подобные нарушения.

В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сказали, что у них нет детальной информации по делу, но они обратили внимание на твит Ольги Процевской, дочери Марины.