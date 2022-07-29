Полиция: не видим тенденции роста конфликтов из-за национальности или родного языка

С первого взгляда может показаться, что в обществе увеличилось количество конфликтов, связанных с национальностью и использованием родного языка, однако в полиции подчеркивают, что тенденции роста таких конфликтов нет. Об этом сообщает агентство LETA.

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Как сообщили агентству LETA в Госполиции, в целом за пять месяцев с начала войны в Украине интенсивность выявленных нарушений в Латвии нельзя оценить как нарастающую, а характер событий остается умеренно однотипным.

Как и прежде, наиболее часто выявляемые нарушения связаны с демонстрацией позиций в поддержку военной агрессии, в том числе с демонстрацией запрещенной символики в публичной среде, а также кражей или повреждением украинских флагов. Время от времени также имеют место случаи, когда повреждают или разрисовывают автомобили украинцев.

Также выявлены некоторые конфликтные ситуации бытового характера между лицами, в которых фигурируют украинцы. В целом характер и интенсивность всех этих правонарушений не особенно примечательны на фоне событий, зарегистрированных в Латвии, и умеренно неизменны.

Всего за пятимесячный период Госполицией возбуждено 112 уголовных дел, более 250 дел об административных правонарушениях, действует почти 190 ведомственных проверок.

Зарегистрированные в июле случае в связи с военными действиями России в Украине в целом показывают, что разного рода правонарушения были направлены и против имущества украинцев, и против украинских флагов. Однако неизменной остается тенденция, что наиболее частые нарушения связаны именно с изображением символов страны-агрессора, военной агрессии и тоталитарного режима в среде — на объектах инфраструктуры, одежде или транспортных средствах.

Полиция выявила несколько человек, которые носили или помещали в свой автомобиль грузинскую ленту или запрещенный символ тоталитарного режима — серп и молот. Также был зафиксирован случай, когда мужчина выкрикивал хвалебные слова в адрес президента России в публичном месте.

В свою очередь, в июле у гражданки Украины был украден мобильный телефон, а у одного украинца — велосипед. Однако до сих пор бывают случаи повреждения автомобилей с украинскими номерными знаками. Например, в этом месяце было начато несколько уголовных процессов, в рамках которых продолжается следствие и выяснение потенциальных виновников преступлений.

Так, 10 июля на улице Дзервью в Риге был обнаружен автомобиль марки BMW с разбитым стеклом и украденным рулем. В свою очередь, 14 июля на улице Маскавас было обнаружено, что все шины автомобиля Opel с украинским номерным знаком проколоты.

Также был зарегистрирован случай, когда 17 июля в Юрмале, на проспекте Межа, автовладелец обнаружил, что его Mercedes Benz был испачкан черной краской — был замазан передний номерной знак, а на лобовом стекле транспортного средства был нарисован символ Z.

Полиция уделяет повышенное внимание всем вышеперечисленным правонарушениям и, соответственно, проводит информационные проверки и расследования, оценивая, имеют ли эти случаи признаки преступления на почве ненависти.

Также в последние месяцы наблюдаются волнения по вопросам национальности и использования родного языка, а также во взаимных отношениях между различными группами общества.

Отдельные конфликтные ситуации также получили широкий резонанс в общественном пространстве, что поначалу создает ощущение обострения подобного рода конфликтов. Однако, по мнению Госполиции, по таким случаям нельзя охарактеризовать общую ситуацию как нарастающую тенденцию.

Разного рода конфликтные ситуации существовали всегда и чаще всего непосредственно между соседями, которые в основном изначально возникали из каких-то других вопросов бытового характера. Однако они приобретали дополнительный контекст из-за национальности или использования языка.

В любом случае каждая такая ситуация тщательно изучается путем принятия соответствующих процессуальных решений.

Полиция также призывает жителей не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и сообщать стражам порядка о правонарушениях.