Полиция: некоторые киберпедофилы работают в IT и умеют хорошо скрываться

Часть киберпедофилов работает в сфере информационных технологий, и они знают, как скрыть место своего пребывания. Об этом на заседании Комиссии Сейма по социальным и рабочим делам рассказал заместитель начальника Управления Госполиции по борьбе с киберпреступлениями Янс Макрунс.

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На заседании комиссии во вторник обсуждали вопросы цифровой безопасности и предотвращение киберпреступлений против детей.

Маркунс рассказал, что если говорить о последних трех годах, то число уголовных процессов в этой сфере немного увеличилось. В 2020 году их было 53, в 2021 тоже 53, а в 2022 — 60. За скачивание детской порнографии в 2020 году было начато 124 уголовных процесса, в 2021 — 124, в 2022 — 137.

Стоит отметить, что не по каждому заявлению был начат уголовный процесс и не в каждом случае констатировано преступление.

"Мы констатируем людей, которые скачивают детскую порнографию с известных нам платформ, а потом призываем этих людей к ответственности. Их нельзя назвать в прямом смысле педофилами, потому что большая часть не идет дальше порнографии, но наша цель — как можно быстрее предупредить об ответственности за такие действия".

Также полиция столкнулась в проблемой: подростки пересылают друг другу голые фото, и это тоже распространение детской порнографии, за которое их можно привлечь к уголовной ответственности. Еще одна проблема связана с тем, что часть киберпедофилов работает в IT и умеет прятать IP-адрес. Тем не менее, полиция работает над их поиском.