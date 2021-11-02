Полиция: "Новое поколение" продолжает массовые богослужения во время чрезвычайной ситуации

В поле зрения правоохранительных органов попала некая религиозная община, которая несмотря на установленные в стране эпидемиологические требования и предупреждения полиции, продолжает нарушать законы, устраивая религиозные мероприятия с большим скоплением людей. По данным агентства LETA, речь идет об организации "Новое поколение".

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Сотрудники Земгальского участка полиции Риги 27 и 31 октября провели запланированные проверки религиозной общины в Шампетерисе в Риге. 27 числа полицейские констатировали, что в мероприятии принимают участие 50 человек, в свою очередь, 31 числа — их уже было около 150.

В связи с выявленными нарушениями были начаты административные процессы. В полиции напоминают, что штраф для юридического лица составляет 5 000 евро.

В полиции также отмечают, что еще весной в этой же общине неоднократно фиксировались нарушения, и полиция уже ранее делала предупреждения как представителю организации, так и ответственным лицам, призывая соблюдать правила эпидемиологической безопасности, однако желаемой реакции не последовало. По нескольким административным процессам уже приняты решения.

По данным агентства LETA, речь идет об организации "Новое поколение". Весной Госполиция начала 18 административных процессов о несоблюдении правил эпидемиологической безопасности. По данным агентства, штрафы были выписаны по адресу ул. Ирлавас 7, где согласно информации "firmas.lv" находится рижская община "Нового поколения". В правление входят Алексей Ледяев, Ольга Ледяева и Игорь Гескин.