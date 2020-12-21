Полиция: новость о нападениях грабителей в Плявниеках лишь частично соответствует действительности

На прошлой неделе и несколькими днями ранее в социальной сети Facebook появились сообщения о нападениях на прохожих в Плявниеках. В сообщениях указывалось, что к нападениям причастна некая группировка, которая душит своих жертв, а затем отбирает личные вещи и деньги. Также сообщалось, что жертвами преступников становятся и взрослые, и дети.

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Как отмечает Degpunktā, эти новости активно обсуждались в интернете, а пользователи ими охотно делились. Однако в Госполиции пояснили, что тревожная информация лишь частично соответствует действительности.

Представитель пресс-центра Госполиции Криста Андерсоне сообщила, что на минувшей неделе было получено два сообщения о кражах в Плявниеках, при этом оба пострадавших — совершеннолетние.

"Ни один ребенок не пострадал. Участок полиции "Кенгарагс" начал уголоные процессы по статье 180 Уголовного закона Латвии — за кражу", — рассказала Андерсоне, добавив, что ведется поиск подозреваемых.

Также Госполиция призывает жителей тщательней и внимательней оценивать информацию, размещенную в интернете, уделяя больше внимания сообщениям официальных СМИ и государственных учреждений.