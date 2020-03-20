Полиция: нужно различать карантин и самоизоляцию, не сеять панику и не устраивать суды Линча

Кулдигская краевая полиция обратилась к жителям с просьбой критически оценивать необходимость сообщать компетентным органам о потенциальных нарушениях режима самоизоляции. Об этом сообщил специалист самоуправления по связям с общественностью Карлис Комаровскис.

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Он пояснил, что в течение последних дней полиция получила десятки звонков от встревоженных граждан, сообщавших о возможном нарушении режима самоизоляции и карантина.

"Не надо сеять панику там, где ее нет. Хорошо, что большая часть жителей отнеслась к режиму чрезвычайной ситуации очень серьезно. Мы благодарны жителям за чувство ответственности, но просим очень критически оценивать необходимость сообщать о нарушениях в Госполицию", — заявил старший инспектор полиции Дзинтрас Пакалнс.

Он также призвал различать режим самоизоляции и режим карантина. К заразившимся применяется режим карантина, то есть человек не может выходить из дома. Если же говорить о самоизоляции, человек может выходить из дома, например, в лес, на пляж, но не имеет права контактировать с другими людьми на расстоянии менее 2 метров. Также человек, отправленный на самоизоляцию, после каждого соприкосновения с предметами должен дезинфицировать руки.

"Просим вас не устраивать суды Линча, давайте дадим работать ответственным службам. Просим сообщать о нарушениях в тех случаях, если человек длительное время находится в общественном месте, устраивает вечеринки или плохо соблюдает принятые Кабинетом министров ограничения", — подчеркнул Пакалнс.

Начиная с 17 марта, когда в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация, Кулдигское краевое самоуправление создало специальный журнал, в котором регистрируются случаи, когда жители, вернувшись из других стран, не соблюдают режим самоизоляции, карантин или появляются в общественных местах.