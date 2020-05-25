Полиция об убийстве Бункуса: "Мы уже знаем очень много"

Через два года после убийства адвоката и администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса у полиции еще нет ни одного подозреваемого. Но руководство полиции утверждает, что расследование продвигается, и для раскрытия преступление не потребуется много лет, сообщила передача de facto Латвийского телевидения (ЛТВ).

Год назад начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин заявил, что расследование находится в заключительной стадии, у полиции есть представление, как убийство было спланировано и организовано, кто к нему причастен. Но прошел еще год, а у полиция не может сказать ничего нового.

Но Гришин, который сейчас является и.о. начальника Госполиции, настроен оптимистично. "Мы движемся [вперед], нам все ясно. Для того чтобы заявить, что преступление раскрыто, нам нужно получить твердые и наглядные доказательства. Тогда сможем принять процессуальные решения в отношении конкретных людей", — сказал он.

Несколько месяцев назад появились сообщения о том, что по делу об убийстве адвоката якобы кто-то задержан в Польше. Гришин это не подтвердил, но не опроверг, заявив, что в деле Бункуса, по крайней мере в отношении исполнителей, речь идет о международной организованной преступности.